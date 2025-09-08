مدیرعامل مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان گفت: تاکنون بیش از ۷ هزار زوج جوان با کمک خیرین صاحب جهیزیه و بیش از ۲۱ هزار خدمت ازدواج به زوج‌های نیازمند ارائه شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر جلالی شاهکوه، اعلام کرد: تاکنون بیش از ۷ هزار زوج جوان از جهیزیه کامل و حدود ۲۱ هزار خدمت ازدواج شامل دفتر عقد، تالار، لباس عروس، خودرو عروسی و سفر ماه‌عسل توسط این مجمع بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به معرفی زوج‌های نیازمند از سوی کمیته امداد، بهزیستی و نمایندگان مجمع در استان‌ها گفت: زوج‌های کم‌بضاعت می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی www.khayerinezdevaj.com ثبت‌نام و پس از بررسی، به مراکز مربوطه ارجاع شوند.

مدیرعامل مجمع ملی خیرین ازدواج جوانان از برنامه‌ریزی ویژه برای عشایر کشور خبر داد و اظهار داشت: تاکنون برای ۳۱۰ زوج عشایر جهیزیه تهیه شده و در سال جاری هدف‌گذاری برای حمایت از ۵۵۰ زوج عشایر انجام گرفته است.

وی ادامه داد: تنها در هفته‌های ابتدایی امسال، هر هفته به طور متوسط ۱۱۴ زوج جوان جهیزیه دریافت کرده‌اند و این روند در صورت ادامه کمک‌های مردمی همچنان ادامه دارد.

جلالی شاهکوه افزود: در استان کرمان نیز برنامه‌ای اختصاصی برای ازدواج بیش از ۲۰۰ زوج عشایری تدارک دیده شده است.

جلالی در پایان گفت: خیرین از سراسر کشور با واریز کمک به حساب مجمع می توانند در این طرح مشارکت کنند.