صدای مردم قزوین؛ از اینترنت ضعیف تا طرح جوانی جمعیت
در بسته صدای مردم این هفته به موضوعاتی چون، اینترنت ضعیف، ساعت حرکت اتوبوسهای مهرگان، جاده خاکی روستای فشام و زمینهای رایگان طرح جوانی جمعیت پرداخته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، از خیابان مدنی، جایی که شهروندان از کیفیت پایین اینترنت گلایه دارند و خواستار تسریع در اجرای طرح فیبر نوری هستند، تا روستای فشام که ساکنانش چشمانتظار رسیدگی به جاده خاکیاند.
در مهرگان، شهروندی خواستار حرکت زودتر اتوبوسها شده تا بتواند به موقع در محل کار حاضر شود.
در همین حال، برخی تماسهای مردمی از روشن بودن چراغهای معابر در ساعات روز خبر میدهند؛ موضوعی که هم هزینهزا و هم نشانهای از ضعف در مدیریت شهری است؛ و در نهایت، متقاضیان طرح جوانی جمعیت که با گذشت یک سال از ثبتنام، هنوز خبری از تخصیص زمین دریافت نکردهاند.
اینها بخشی از تماسهای مردم قزوین است که در بسته صدای مردم به آنها پرداخته شده است.