استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز در مشهد، راهکاری پایدار و ضروری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد گفت: سازمان پارک‌ها و فضای سبز، شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آب و فاضلاب و ادارات مناطق ۱۳گانه در تحقق این هدف نقش کلیدی دارند.

حامد فیض‌الهی افزود: به همین منظور جلسات متعددی برای تقویت تعاملات میان شهرداری مشهد و شرکت آب و فاضلاب با هدف بهره‌برداری بهینه از پساب تصفیه‌خانه‌ها برای تأمین آب فضای سبز برگزار می‌شود.