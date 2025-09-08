پخش زنده
امروز: -
استفاده از پساب بهعنوان منبع جایگزین برای آبیاری فضای سبز در مشهد ، راهکاری پایدار و ضروری در شرایط فعلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد گفت: سازمان پارکها و فضای سبز، شرکت آب منطقهای، شرکت آب و فاضلاب و ادارات مناطق ۱۳گانه در تحقق این هدف نقش کلیدی دارند.
حامد فیضالهی افزود: به همین منظور جلسات متعددی برای تقویت تعاملات میان شهرداری مشهد و شرکت آب و فاضلاب با هدف بهرهبرداری بهینه از پساب تصفیهخانهها برای تأمین آب فضای سبز برگزار میشود.