تیم ملی فوتبال هند با برتری مقابل عمان در ضربات پنالتی به عنوان سومی رقابت‌های کافا ۲۰۲۵ دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های ملی فوتبال هند و عمان در دیدار رده‌بندی رقابت‌های کافا امروز دوشنبه ۱۷ شهریور به مصاف هم رفتند.

تلاش دو تیم در نیمه نخست بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید تا کار در نیمه دوم دنبال شود. در این نیمه و در دقیقه ۵۵ جمیل الیحمدی موفق شد عمان را پیش انداخته و در آستانه پیروزی قرار دهد، اما اودانتا سینگ در دقیقه ۸۰ کار را به تساوی کشاند تا دو تیم با احتیاط بیشتری دقایق باقی مانده را سپری کنند.

در دقیقه ۹۶ بوسعیدی با کارت قرمز مستقیم داور از زمین اخراج شد تا وقت‌های اضافه برای عمان با شرایط سخت‌تری دنبال شود. پس از ۱۲۰ دقیقه، دو تیم به پنالتی رضایت دادند تا عمان و هند شانس خود را در این ضربات امتحان کنند.

در این ضربات هند موفق شد عمان را از پیش رو بردارد تا با کسب عنوان سومی ازبکستان را ترک کند. کارلوس کی‌روش هم که به تازگی روی نیمکت عمان نشسته، با کسب رتبه چهارمی به این تورنمنت پایان داد.