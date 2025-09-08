به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از مجموعه آجر ماشینی و آجر سفال ارومیه به منظور پیگیری تثبیت مالکیت بنیاد مستضعفان بر این مجموعه و رفع موانع راه اندازی آن بازدید کردند.

عتباتی و مجیدی در جریان این بازدید که شایان مهر مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان نیز حضور داشت ضمن حضور در بخش‌های مختلف این واحد تولیدی اقدامات احیای آن را مورد بررسی و در نشستی که با مدیران بنیاد مستضعفان داشتند با گزارش آنها در جریان مشکلات قرار گرفته و دستور لازم را در مورد آنها صادر کردند.

از جمله مشکلات این مجموعه تامین سرمایه لازم برای تکمیل فرآیند احیاء بود که عتباتی طی تماس تلفنی با رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان خواستار ارائه گزارش در مورد این واحد به کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان در راستای طرح مشکل در این کمیته و کمک به احیای آن بود.

از دیگر مشکلات این واحد تثبیت مالکیت بنیاد مستضعفان بر این مجموعه بود که عتباتی به مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان دستور داد به منظور حفاظت از حقوق بیت‌المال در صدور اسناد آن به نام بنیاد تسریع نمایند.