وزیر امور خارجه، از غرفه منطقه آزاد ماکودر همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دکتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در حاشیه همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران که در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، از غرفه منطقه آزاد ماکو بازدید کرد.
عراقچی در جریان این بازدید، ضمن آشنایی با ظرفیتها و پروژههای کلان منطقه آزاد ماکو، از واحد نمونه روانذوب نیز دیدن کرد و بر اهمیت جایگاه ماکو در توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای همسایه و عضو اکو تأکید داشت.
در غرفه منطقه آزاد ماکو، بستههای سرمایهگذاری و توانمندیهای این منطقه در حوزههای لجستیک، کشاورزی، انرژیهای نو، صنایع صادراتمحور و گردشگری معرفی شد.
این ظرفیتها شامل ایجاد دهکده لجستیک ۱۸۲۰ هکتار زیرساخت در حوزه انبارها، سردخانهها و بندر خشک، احداث بزرگترین باغ مدرن غرب آسیا، پرورش ماهی خاویاری، راهاندازی چهارمین مرکز داده ملی و ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت ۱۵۰۰ مگاوات است.
حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، در حاشیه این بازدید گفت: حضور وزیر امور خارجه در غرفه منطقه آزاد ماکو نشاندهنده اهمیت این منطقه در دیپلماسی اقتصادی کشور است. ماکو به دلیل موقعیت راهبردی خود در کریدورهای بینالمللی میتواند به یکی از نقاط کلیدی اتصال ایران به اروپا و آسیای شرقی تبدیل شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین با اشاره به آمادگی این منطقه برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی افزود: معافیتهای مالیاتی، دسترسی آسان به بازارهای منطقهای و قرار گرفتن در چهارراه تجاری ایران، فرصت کمنظیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است.
بازدید وزیر امور خارجه از غرفه منطقه آزاد ماکو، بار دیگر نقش این منطقه را بهعنوان پیشگام در تعاملات اقتصادی و دیپلماسی تجاری ایران برجسته کرد.