همزمان با تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه و گسترش قتل و ویرانی در متراکمترین منطقه مسکونی جهان، سرکوب حامیان فلسطین و مخالفان نسل کشی آنان در انگلیس نیز شدت گرفته و واکنشهای مردمی را در پی داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، واکنشها به تشدید سرکوب حامیان فلسطین و مخالفان رژیم صهیونیستی و حامیانش در انگلیس شدت گرفته، افرادی که مخالف نسل کشی فلسطینیانند و از اقدام عملی برای متوقف کردن ارسال جنگ افزار برای ادامه این نسل کشی حمایت میکنند.
یک شهروند انگلیسی در این باره میگوید: دولت ما فعالانه در نسل کشی اسرائیل در فلسطین دست دارد، با این که اکثریت مردم انگلیس مخالف این کارند. بیشتر مردم ما به جای حمایت و تجهیز، تحریم اسراییل را خواستارند. دولتهایی که با شدیدترین لحن نسل کشی یهودیان در آلمان را محکوم میکنند اکنون آشکارا با حمایتهای سیاسی واقتصادی و تسلیحاتی خود، از نسل کشی فلسطیینان حمایت میکنند و این دوگانگی در رفتار واقعا شرم آوراست.
به اذعان پلیس انگلیس شمار دستگیری افراد به اتهام فعالیتهای تروریستی در تظاهرات اخیر به ۸۵۷ نفر رسیده است.
جمله شمار افراد اغلب سالخوردهای که نوشتهای در دست داشتند که در آن دو جمله نوشته شده بود «من با نسل کشی مخالفم» و «از اقدام برای فلسطین حمایت میکنم». اشاره به گروهی با همین نام و رویکرد.
یک شهروند انگلیسی در این باره میگوید: پلیس و دولت ما بی طرف نیستند و از رژیم اسرائیل حمایت میکنند. در حالی که دولتهای جهان ساکت و نظاره گرهاند و شماری از آنها حتی به اسراییل بمب و جنگ افزار هم ارسال میکنند و اسرائیل جنایات جنگی و نسل کشی علیه فلسطینان را گسترش میدهد. کاملا آشکار است که اسرائیل مشغول جنایات جنگی است و دولت انگلیس هم از آن حمایت میکند.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده در انگلیس پلیس این کشور در ادامه سرکوب حامیان فلسطین فقط در یک ماه اخیر بیش از هزار و ششصد حدود هزار و پانصد نفر از حامیان فلسطین را با برچسب حمایت از تروریسم دستگیر کرده است که برخی از آنان بیش از هفتاد سال سن داشتند.
حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان رژیم صهیونیستی در انگلیس تاکید میکنند تشدید سرکوب حامیان فلسطین نخواهد توانست حرکت آنان را در مسیر درست دفاع از آرمان فلسطین متوقف کند.