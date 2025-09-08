به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی در مراسم تودیع و معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد با اعلام این خبر گفت: از سرمایه‌گذاران و خیریان برای احداث بیمارستان خصوصی در مهاباد حمایت می‌کنیم.

محمدامین ولی‌زاد افزود: مرحله اول بیمارستان تأمین اجتماعی به اتمام رسیده و از طریق وزارت در تلاش هستیم تا مرحله جدید را آغاز کنیم تا به زودی شاهد بهره برداری از این بیمارستان باشیم.

ولی‌زاد اظهارکرد: همچنین در تلاش هستیم تا به غیر از رشته‌های کنونی رشته‌های دیگری را به دانشکده پزشکی مهاباد اضافه کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان‌غربی افزود: مهاباد ظرفیت مناسبی برای احداث بیمارستان خصوصی دارد و ما نیز در این مسیر از سرمایه‌گذاران و خیرین حمایت می‌کنیم.

محمد صادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم با قدردانی ازتلاش‌های شبانه روزی کادر درمان گفت: مهاباد یکی از قطب‌های درمانی استان است که تکمیل زیر ساخت‌ها و توسعه بیشتر حوزه آموزش، سلامت و درمان در این شهرستان ضروری است.

در پایان این مراسم دکتر جمال حلاج زاده به عنوان مدیر جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد معرفی و از زحمات دکتر امید صادق امیری قدردانی شد.