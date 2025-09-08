هیئت نمایندگان آژانس‌های سازمان ملل با سفر به مرز دوغارون تایباد روند خدمات دهی به اتباع افغانستان را مطلوب ارزیابی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران امروز در جریان بازدید از روند خدمت رسانی به اتباع غیرمجاز افغان از مرز دوغارون تایباد گفت: هرچند این روز‌ها شمار بازگشت اتباع افغانستانی از ایران به سمت کشورشان نسبت به قبل کاهش یافته است، بدون شک خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران در همه حال به ویژه در روز‌های اوج برگشت جای تشکر دارد.

اشتفان پریزنر ادامه داد: سازمان‌های بین المللی به برنامه‌های پیش بینی شده برای خروج اتباع غیرمجاز افغانستانی نگاه ویژه‌ای دارند و سطح خدمات ارائه شده به آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

فراهم کردن سفر آسان برای اتباع افغانستانی

نماینده کمیسریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در جمهوری اسلامی ایران هم گفت: اقدامات خوب و مثبت باید عنوان شود تا در سطح جهانی بازتاب داشته باشد.

یومیکو تاکاشیما افزود: هرچه قدر نمایندگان آژانس‌های بین المللی در جریان خدمات دولت جمهوری اسلامی به اتباع غیرمجاز افغانستانی قرار بگیرند، بدون تردید صدای آنها در بخش‌های مختلف رساتر خواهد بود.

تاکاشیما ادامه داد: میزبانی دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران از اتباع نسبت به سایر کشور‌ها کاملا متفاوت است.

او افزود: جامعه بین المللی برای حفظ شرایط موجود و ارتقای سطح خدمات در حوزه اتباع باید در کنار دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.

میزبانی شایسته ایران از اتباع افغانستانی

مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان‌رضوی هم گفت: ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران ۴۷ سال میزبان و پذیرای مهاجران کشور همسایه افغانستان بوده‌اند.

جعفر سیدآبادی افزود: پیوند‌های عمیق ناگسستنی بین دو ملت ایران و افغانستان از گذشته رقم خورده است، خروج آبرومندانه آنها از جمهوری اسلامی ایران باید در سراسر دنیا منتشر شود.

او افزود: در بازه زمانی خروج اتباع غیرمجاز از دوغارون به سمت افغانستان، این گذرگاه رسمی در برخی از روز‌ها میزبان افزون بر ۳۰ هزار نفر مهاجر از جای جای استان‌های ایران بوده است.

مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: دولت و ملت ایران بر این باور هستند که در هیچ کجای دنیا با اتباع غیرمجاز این گونه با مهربانی و عطوفت برخورد نمی‌کنند، احترام و تکریم اتباع بر اساس باور‌های دینی و انسانی ایرانیان است.

سیدآبادی افزود: با وجود تحریم‌های ظالمانه برخی از کشور‌های اروپایی بر علیه جمهوری اسلامی ایران، کشور ما به درستی از اتباع غیرمجاز افغانستانی میزبانی کرده است.

وی گفت: دولت ایران وظیفه خود را در قبال تبعه افغان در مدت زمان حضور آنها در کشور به درستی ایفا کرده است و این وظیفه سازمان‌های بین الملل را دوچندان خواهد کرد.

مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان افزود: حال که خروج مهاجرین افغان از دوغارون جریان عادی خود را دارد، باید به دنبال اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی در مهمانشهر اتباع افغانستانی در شهرستان تربت جام باشیم و برای آغاز عملیات طرح‌هایی که مورد نیاز اتباع در این شهر است با سازمان‌های بین المللی مشارکت داشته باشیم.

بازدید از کلینک درمانی ویژه اتباع و مهاجرین خارجی و مرکز آگاهی‌رسانی از خطرات و رفتار ایمن‌تر در برابر مین و مواد منفجر نشده جمهوری اسلامی ایران برای تبعه افغان، از دیگر برنامه‌های سفر هیات نمایندگان آژانس‌های سازمان ملل به مرز دوغارون تایباد بود.

اتباع غیرمجاز افغانستانی از طریق سه مرز میلک در استان سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و دوغارون در خراسان رضوی به کشورشان برمی گردند.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و به واسطه وجود گذرگاه مرزی دوغارون در این نوار مرزی از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است.

مرز دوغارون با قدمت بیش از یک قرن در فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر تایباد و ۲۴۳ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع شده است.