معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران از برگزاری هفته فرهنگی شهرستان تهران از ۱۴ تا ۲۰ مهر خبر داد و گفت: این رویداد با هدف تقویت انسجام ملی و اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی و ایجاد نشاط میان اقشار مختلف جامعه برگزار خواهد شد.

خبرگزاری صدا و سیما ، به گزارشکامبیز کریمی امروز در جلسه هماهنگی برگزاری هفته فرهنگی شهرستان تهران با اشاره به ضرورت توجه به انسجام ملی و اجتماعی گفت: هفته فرهنگی تهران از ۱۴ مهرماه تا ۲۰ مهر برگزار می‌شود و این هفته باید بازتابی از انسجام ملی، نشاط اجتماعی و همبستگی میان اقوام، مذاهب و گروه‌های مختلف ساکن تهران باشد. اهدافی که در این زمینه ترسیم شده شامل معرفی دستاوردها و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان تهران، تقویت همبستگی قومی و محلی شهروندان، احیای سنت‌های بومی و افزایش نشاط اجتماعی است. در این راستا از ظرفیت تشکل‌ها و گروه‌های مردمی بهره‌برداری خواهد شد.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران با اشاره به برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای این هفته گفت: جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، ورزشی و هنری، اجرای بازی‌های بومی و محلی، برپایی نمایشگاه‌های کتاب، عکس و نقاشی، اکران فیلم، اجرای تئاتر و تعزیه، موسیقی محلی، جنگ‌های شادی و شادپیمایی و نیز تشکیل کارگروه‌های آموزشی از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. گروه‌های هدف این برنامه‌ها نیز دانش‌آموزان، دانشجویان، جوانان، بانوان و کارگران هستند.

وی ادامه داد: ضروری است تمامی دستگاه‌ها و نهادها در ارائه برنامه‌های خود نقاط ضعف سال‌های گذشته را بررسی و اصلاح کنند. برای مثال اگر تبلیغات در برخی مناطق ضعیف بوده یا هماهنگی بین نهادها به‌خوبی صورت نگرفته باید امسال جبران شود. همچنین برنامه‌هایی که در سال‌های قبل جذابیت لازم را نداشته‌اند، از دستور کار حذف و در مقابل برنامه‌های مورد استقبال جوانان تقویت شوند.

کریمی با تأکید بر اهمیت تبلیغات شهری گفت: شهرداری تهران باید با آذین‌بندی شهر و استفاده از بیلبوردها فضای پایتخت را به‌گونه‌ای فرهنگی کند که همه شهروندان متوجه برگزاری هفته فرهنگی تهران شوند. چهره شهر باید فرهنگی شود و این رویداد در سطح مناطق و محلات نمود عینی داشته باشد.

وی استفاده از ظرفیت مساجد، اوقاف و خیریه‌ها در اجرای برنامه‌ها را ضروری دانست و افزود: غرفه‌های غذاهای بومی، بازی‌ها و ورزش‌های محلی، گردشگری و موسیقی نیز می‌تواند به غنای برنامه‌ها بیفزاید. بخشداران باید با اشتیاق این برنامه‌ها را در سطح بخش‌ها برگزار کنند.

معاون فرماندار تهران خاطرنشان کرد: افتتاحیه هفته فرهنگی به صورت مبسوط در برج میلاد برگزار خواهد شد تا جنبه همگانی بیشتری داشته باشد. اختتامیه نیز در دستور کار قرار دارد. دستگاه‌ها لازم است برنامه‌ها و زمان‌بندی خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه ارائه دهند. در ده روز آینده نیز جلسه دیگری برای بررسی اقدامات و گزارش گیری از دستگاه‌ها تشکیل خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که در طول هفته فرهنگی، فضای شهرستان و دستگاه‌های اجرایی به‌طور کامل رنگ و بوی فرهنگی بگیرد و مردم بتوانند از خدمات و برنامه‌های متنوع بهره‌مند شوند.

تهران آماده برگزاری هفته فرهنگی با محوریت گردشگری است



رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران، در جلسه هماهنگی هفته فرهنگی تهران گفت: برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی پایتخت در نظر گرفته شده است.



امیر قاسمی با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها گفت: پس از تدوین برنامه‌ها در مجموعه شهرداری، مکاتبات لازم با سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام شد و تمامی نهادها اعلام آمادگی کردند تا در این رویداد مشارکت داشته باشند.



وی افزود: برنامه‌های هفته فرهنگی شامل رونمایی کتاب‌ها و نقشه‌های گردشگری تهران، تورهای پیاده‌روی در مسیرهای سی‌گانه، نمایشگاه‌های عکس دیجیتال، اکران فیلم‌های مستند با محوریت تهران قدیم، سلسله نشست‌های تخصصی تهران‌شناسی و برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان و دانش‌آموزان است.



رئیس ستاد گردشگری تهران همچنین از برگزاری دهکده اقوام ایرانی، جشنواره‌های هنری و آیینی، مسابقات عکاسی و کارگاه‌های تخصصی در محلات مختلف پایتخت خبر داد و تأکید کرد که بخشی از برنامه‌ها به صورت رایگان برای شهروندان ارائه خواهد شد.



قاسمی در ادامه به مشارکت نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران مسئول طراحی فضاهای شهری و اطلاع‌رسانی، سازمان ورزش برگزاری بازی‌ها و مسابقات بومی، اداره کل محیط زیست شهرداری برنامه‌های آموزشی محیط‌زیستی و سازمان مدیریت حمل و نقل و پایانه‌ها خدمات مشاوره و اطلاع‌رسانی در مسیرهای ورودی شهر را بر عهده دارند.