همزمان با ۱۷ ربیع اول سالروز میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق (ع) ، بیش از ۴۰۰ ویژه برنامه در استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: این برنامه ها به همت هیئات مذهبی، روحانیون، مساجد، نهادهای فرهنگی و مشارکت خودجوش مردم برگزار می شود.
حجت الاسلام افتخاری با بیان اینکه این برنامهها با هدف تبیین سیره نبوی، ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) و تحکیم وحدت امت اسلامی برگزار میشود اضافه کرد: برپایی مواکب و ایستگاههای صلواتی در میادین و معابر اصلی شهرها، از برنامههای شاخص این ایام است که فضایی سرشار از معنویت، برادری و شادمانی را در جایجای استان ایجاد میکند.
وی با اشاره به برنامه های شاخص سالروز میلاد با سعادت پیامبر اسلام، امام صادق (ع) و آغاز هفته وحدت اشاره کرد و گفت: برنامه شاخص و محوری جشن «مهمانی امت احمد» در مرکز استان، شهر یاسوج، با حضور گسترده مردم ولایتمدار روز چهارشنبه، ۱۹ شهریور ، از ساعت ۱۶:۳۰ در خیابان مصلی امام خمینی (ره) برگزار میشود.
حجت الاسلام افتخاری ادامه داد: در این آئین معنوی برنامههای متنوعی از جمله سخنرانی، محفل نورانی انس با قرآن با حضور قاریان بینالمللی، مدیحهسرایی ذاکران اهل بیت، اجرای سرود و برنامههای طنز، قرعهکشی و اهدای جوایز ارزنده اجرا می شود.