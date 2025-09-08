پایان شطرنج بین المللی ترکیه با درخشش نمایندگان ایران
نمایندگان شطرنج کشورمان سکوهای قهرمانی رقابتهای بینالمللی ترکیه را به خود اختصاص دادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دومین دوره رقابتهای بینالمللی آزاد شطرنج بتاو در سه گروه B، A و C در سالن سرپوشیده ورزشی دانشگاه بیتلیس ارن ترکیه برگزار شد. در این رقابتها که زیر نظر فدراسیون شطرنج ترکیه با سیستم سوئیسی و در ۹ دور با حضور تعداد زیادی از شطرنجبازان کشورمان برگزار شد، نمایندگان ایران عملکرد درخشانی را از خود به نمایش گذاشتند.
در پایان ۹ دور رقابت، استاد بینالمللی امیررضا پورآقابالا، استاد بینالمللی سیدکیان پورموسوی و عرشیا علاقهمند با ۷ امتیاز به ترتیب ردههای اول تا سوم جدول را به خود اختصاص دادند. استادان فیده نیما حسین زاده و حمیدرضا ابراهیمی هراب نیز با ۶/۵ امتیاز چهارم و پنجم شدند.
در گروه A این رقابتها ۱۰۲ شطرنجباز از ۸ کشور حضور داشتند.