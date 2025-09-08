در مراسمی با حضور استاندار مازندران و رئیس فدراسیون کشتی، از ملی‌پوشان مازندرانی اعزامی به جهانی زاگرب تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در مراسمی صمیمی و پرشور، با حضور مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان و شایگان رئیس هیأت کشتی استان، از ملی‌پوشان مازندرانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی و کادر فنی آنان پیش از اعزام به مسابقات جهانی زاگرب تجلیل شد.

علیرضا دبیر در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه کشتی در مازندران گفت: در المپیک گذشته، یک مدال طلا و سه نقره توسط ورزشکاران مازندرانی کسب شد؛ یعنی نیمی از مدال‌های کاروان ایران از این استان بود. مازندرانی‌ها در همه عرصه‌ها نخبه‌اند و کشتی در ذات این مردم ریشه دارد.

وی با بیان اینکه افق فدراسیون برای استان، افزایش تعداد کشتی‌گیران از ۳۵ هزار نفر به ۱۰۰ هزار نفر است، افزود: با بهره‌گیری از تجربه و دانش فنی قهرمانان شاخص استان، می‌توان نسل جدیدی از نونهالان و نوجوانان را تربیت کرد. حضور این چهره‌ها در باشگاه‌های محلی، انتقال علم و انگیزه را تضمین می‌کند.

دبیر همچنین بر نقش اجتماعی کشتی تأکید کرد و گفت: در مناطق کم‌برخوردار باید باشگاه‌های ورزشی راه‌اندازی شود تا از طریق کشتی، آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد.

مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران نیز در این مراسم، کشتی را فراتر از یک ورزش دانست و اظهار داشت: کشتی نماد شجاعت، غیرت و مردانگی مازندرانی‌هاست. قهرمانان ما نه‌تنها برای مدال، بلکه برای پرچم ایران و همچنین جای گرفتن در دل مردم می‌جنگند.

وی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از ورزش استان گفت: تمام ظرفیت‌های مدیریتی استان را در اختیار جامعه ورزشی قرار می‌دهم تا ورزش همگانی و فراگیر شود. ورزش می‌تواند آسیب‌پذیری اجتماعی را کاهش دهد و من به عنوان متولی استان، برای جهش ورزش مازندران در خدمت قهرمانان هستم.

استاندار مازندران در پایان، با آرزوی موفقیت برای ملی‌پوشان در رقابت‌های جهانی، وعده داد: هر کشتی‌گیری که مدال طلا کسب کند، شغل تضمین‌شده خواهد داشت. چه با مدال باشید و چه بی‌مدال، جایگاه شما در قلب مردم مازندران و ایران محفوظ است.

گفتنیست؛ در پایان این مراسم از سوی استاندار مازندران و در حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان و شایگان رئیس هیات کشتی استان مازندران از ملی‌پوشان مازندرانی تقدیر و تجلیل شد.

ایوب رضوانی و گزارشی از این دیدار: