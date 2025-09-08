\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b\u00a0\u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0633\u0639\u0627\u062f\u062a \u067e\u06cc\u0627\u0645\u0628\u0631 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0645\u062d\u0645\u062f \u0645\u0635\u0637\u0641\u06cc (\u0635) \u0648 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062c\u0639\u0641\u0631 \u0635\u0627\u062f\u0642 (\u0639) \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0627\u0647 \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0637\u0627\u0644\u0642\u0627\u0646\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.