مدیر عامل باشگاه شهرداری ارومیه از پیگیری موضوع تفاهم نامه مربوط به سالیان گذشته و حل مشکل ثبت قرارداد و پرداختی بازیکنان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومی در خصوص درخصوص مسائل تیم والیبال اظهار داشت: متاسفانه عدم اجرای تعهدات در دو سه ساله گذشته، باعث بروز مشکلات عدیده‌ای گردیده است که اخیرا نیز موضوع جهانگیر سید عباسی سرمربی سابق تیم با مساعدت دکتر آیدین رحمانی رضائیه حل و فصل شد.

مهدی اصغرزاده ادامه داد: با توجه به مساعدت رئیس فدراسیون والیبال در سال ۱۴۰۲ در خصوص تیم شهرداری ارومیه، بایستی توافق و تفاهم نامه‌ای در آن زمان امضا می‌شد.

وی با بیان اینکه، تاکنون این تفاهم نامه توسط مدیران و مسئولین سابق امضا نشده؟! خاطر نشان ساخت: همین موضوع باعث بسته شدن مجدد پنل و پنجره نقل و انتقالات تیم شهرداری ارومیه در سامانه فدراسیون والیبال شده است.

مهدی اصغرزاده افزود: انشالله به محض باز شدن پنل باشگاه شهرداری ارومیه در سامانه فدراسیون، بلافاصله قرارداد اعضای تیم ثبت خواهد شد.

مدیر عامل باشگاه در پایان گفت: با مساعدت و نگاه ویژه و مثبت آقای شهردار، صورتجلسه مربوط به تفاهم نامه، امضا و به فدراسیون والیبال ارسال خواهد شد تا ثبت قرارداد و پرداختی بازیکنان انجام پذیرد.