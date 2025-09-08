به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بمناسبت میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و هفته وحدت امروز مراسم جشنی در تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد برپا شد.

حجت الاسلام حیدر بیغمی، رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد در این مراسم برحفظ وحدت مسلمانان در برابر دشمنان تأکید کرد و گفت: نیرو‌های نظامی و محور مقاومت هم برای دفاع در برابر زورگویان و دشمنان آمادگی کامل دارند.

سرهنگ فاضل آزاد، جانشین فرمانده تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد هم در این مراسم گفت: نیرو‌های مسلح ایران دارای آمادگی کامل بوده و به هر توطئه‌ای بطور قاطع پاسخ خواهند داد.

در ادامه این مراسم از جمعی از سربازان اهل سنت و همخچنین سربازان نمونه تیپ تجلیل شد.