پخش زنده
امروز: -
اصفهان میزبان چهارمین مرحله از اردوی آماده سازی طرح ملی نخبگان شنا بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ طرح ملی نخبگان شنا فرصتی برای استعدادهای شنای کشورمان است که قرار آینده این ورزش جهانی و المپیکی را در ایران تضمین کنند.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزشهای آبی با بیان اینکه این طرح امسال در ۳ استان برگزار شده و اصفهان میزبان چهارمین مرحله آن است گفت: در این طرح به میزبانی اصفهان بیش از ۴۰ شناگر ردههای پایه و زیر ۱۷ سال از استانهای جنوب کشور زیر نظر مربیان مجرب و با دانش ایران آموزشهای لازم برای نگهداشت و پرورش آنها داده شد.
پیمان گرامی در ادامه افزود: طرحی ملی نخبگان شنا با حضور استعدادهای های مستعد و مربیان با دانش کشورمان قرار است راه رسیدن به موفقیتهای بین المللی را در این ورزش هموارتر از گذشته کند.
گرامی گفت: شناگران جوانی که از همین حالا با تلاش و انگیزه دوچندان به موفقیتهای پیش رو فکر میکنند و قرار است با حضور در تیمهای ملی جا پای بزرگان و ملی پوشان شنای ایران بگذارند و با حضور در رقابتهای بین المللی از جمله بازیهای آسیایی و المپیک افتخار آفرین کشورمان باشند.
وی افزود: این طرح قرار است به صورت مداوم و مستمر تا پایان امسال در ۵ مرحله دیگر با حضور مستعدین شنای کشور در ردههای سنی پایه ادامه داشته باشد.