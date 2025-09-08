در آستانه میلاد با سعادت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، به شهروندان تحت نظارت مرکز مراقبت الکترونیکی زندان‌های یزد، مرخصی مناسبتی اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس مرکز مراقبت الکترونیکی زندان‌های استان یزد با اعلام این خبر گفت: برابر پیشنهاد این مرکز و موافقت قاضی ناظر بر زندان‌های استان، به تمامی شهربندان از تاریخ (چهارشنبه) ۱۹ شهریور به مدت ۳ روز مرخصی اعطا می‌شود.

هادی سلطانی شرط اصلی استفاده از مرخصی تشویقی را رعایت قوانین و مقررات مرکز دانست و افزود: مددجویان برای بهره مندی از مرخصی مذکور در روز سه‌شنبه مورخ ۱۸ شهریور در ساعت اداری به میز شماره ۲ مراجعه کنند.