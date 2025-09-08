افت فشار یا قطعی آب فردا سه شنبه در برخی مناطق قم

براساس اعلام شرکت آبفای قم به علت عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب رسانی، فردا سه شنبه ۱۸ شهریور جریان آب در محدوده برخی مناطق استان قم دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت می‌شود.