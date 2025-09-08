افت فشار یا قطعی آب فردا سه شنبه در برخی مناطق قم
براساس اعلام شرکت آبفای قم به علت عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب رسانی، فردا سه شنبه ۱۸ شهریور جریان آب در محدوده برخی مناطق استان قم دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم
،شرکت آبفای قم در اطلاعیهای اعلام کرد: جریان آب در بلوار جمهوری کوچههای زوج از کوچه شماره ۱۰ تا ۳۰ و خیابان رسالت از تقاطع جعفر طیار تا بلوار عطاران و بلوار جعفر طیار به همراه تمامی کوچهها و فرعیهای منشعب از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰، خیابان امام خمینی از میدان زین الدین تا پل شهید دستغیب کوچههای زوج و بلوار خداکرم کوچههای ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰ بهمراه تمامی خیابانها و فرعیهای منشعب از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰ وخیابان امام خمینی خیابان سعیدی کوچه ۱۴ و ۱۵ و خیابان تولید دارو کوچه ۴ با فرعیهای منشعب از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰ دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.
تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی در شهرها و روستاهای استان است.