به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: در سال زراعی جاری ۵۰ هزار هکتار از مزارع این شهرستان به کشت گندم اختصاص داشت که از این مقدار ۴۵ هزار هکتار دیم و بقیه آبی بود.

بایزید حسن‌پور افزود: امسال ۶۵ هزار تن گندم در این شهرستان تولید و تاکنون ۳۰ هزار و ۵۹۰ تن توسط هشت مرکز خریداز کشاورزان خریداری شده است.

حسن پور اظهارکرد: علاوه بر این کارخانجات هم حدود سه هزارتن را خریداری کرده‌است.

وی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران شهرستان پرداخت شده است.