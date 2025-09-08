پخش زنده
ششمین دوره آیین اعطای جایزه مصطفی (ص)، نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، همزمان با هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر رحمت (ص) با حضور جمعی از شخصیتهای برجسته علمی و فناوری جهان و مسئولان عالیرتبه کشور در تالار وحدت تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم، از سه دانشمند برجسته جهان اسلام شامل پروفسور محنت تونر از ترکیه، دکتر وهاب میررکنی از ایران و پروفسور محمد خواجه نذیرالدین از هند به عنوان برترینهای علمی جهان اسلام قدردانی و نشان و جوایز مصطفی (ص) به آنان اعطا شد.
پروفسور محنت تونر از ترکیه، به دلیل تحقیقات نوآورانه در حوزه فناوریهای زیستی و پزشکی برگزیده شد. وی از پیشگامان توسعه سامانههای نانو و میکروفلوئیدی و طراحی تراشههایی برای جداسازی سلولهای سرطانی و فناوریهای تشخیص سریع بیماریهاست که نقش مهمی در ارتقای سلامت انسانها ایفا کرده است.
از ایران، دکتر وهاب میروکنی، استاد و پژوهشگر برجسته حوزه علم داده و الگوریتمها، به عنوان برگزیده معرفی شد. او با تحقیقات گسترده در زمینه بهینهسازی بازار، اکتشاف گرافهای بزرگ و طراحی الگوریتمهای مقیاس وسیع، سهم مهمی در توسعه هوش مصنوعی و پردازش کلاندادهها داشته است.
همچنین پروفسور محمد خواجه نصیرالدین از هند به دلیل پژوهشهای پیشرفته در زمینه سلولهای خورشیدی پروسکایتی و فناوریهای انرژیهای تجدیدپذیر مورد تقدیر قرار گرفت. دستاوردهای او در توسعه منابع پایدار و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی اهمیت فراوانی دارد.
جایزه مصطفی (ص) به عنوان معتبرترین نشان علمی جهان اسلام، هر دو سال یکبار به دانشمندان برجستهای که با تحقیقات خود تأثیر چشمگیری در بهبود زندگی بشر و ارتقای مرزهای دانش داشتهاند، اعطا میشود.
حسین افشین معاون علمی و فناوری، خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم، از مسئولان علمی کشور و ۱۱۰ شخصیت علمی و دانشگاهی از کشورهای اسلامی نیز از مدعوان حاضر در این مراسم هستند.