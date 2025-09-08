هفتمین دوره مسابقات فوتبال محلات خوی با حضور ۵۵۰ ورزشکار و مشارکت ۴۵ تیم در دو بخش پسران و دختران، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هفتمین دوره مسابقات فوتبال محلات خوی با حضور پرشور ۵۵۰ ورزشکار و مشارکت ۴۵ تیم در دو بخش پسران و دختران، در سالن دو هزار نفری شهید چمران این شهرستان آغاز شد.

این رقابت‌ها به همت شهرداری خوی و با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار می‌شود و از نظر تعداد شرکت‌کنندگان، یکی از گسترده‌ترین رویداد‌های ورزشی محلات در شمال آذربایجان غربی به شمار می‌رود.

در بخش پسران، ۴۰ تیم در رده‌های سنی زیر ۱۴ و ۱۶ سال رقابت خواهند کرد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای فوتبال پایه در خوی است. در بخش دختران نیز ۵ تیم مستعد برای کسب عنوان قهرمانی به میدان می‌روند که اقدامی ارزشمند در راستای توسعه ورزش بانوان محسوب می‌شود.

مسابقات پسران در زمین چمن مصنوعی پارک سلامت و دیدار‌های دختران در زمین چمن مصنوعی پارک بانوان برگزار خواهد شد.

آیین افتتاحیه این دوره با رژه تیم‌های شرکت‌کننده از مقابل جایگاه مسئولان، اجرای موسیقی محلی و برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی همراه بود و حال و هوای متفاوتی به مراسم بخشید.

در پایان نیز، دو تیم زیر ۱۴ سال "خاتون" و "محمدزاده" در یک دیدار دوستانه به مصاف هم رفتند تا آغازگر رسمی هفتمین دوره مسابقات فوتبال محلات خوی باشند.