به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: آسمان استان طی ۲۴ ساعت پیش رو صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات وزش باد پیش بینی می‌شود.

مینا معتمدی افزود: وزش باد در مناطق نیمه شرقی اصفهان با خیزش گرد و خاک موقتی همراه است.

وی با بیان اینکه کمینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه کاهش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا سه شنبه به ۲۱ درجه بالای صفر می‌رسد.