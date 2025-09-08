معاون هماهنگ‌کننده سپاه خوی از اجرای مرحله‌ای دیگر از پویش «ایران عاشورایی» همزمان با هفته وحدت و ادامه آن تا هفته دفاع مقدس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ موسی جعفرزاده اظهار کرد: قرارگاه بسیج سازندگی سپاه خوی جزو پنج قرارگاه منتخب بود که از سوی سپاه شهدای آذربایجان غربی مأموریت یافت پویش «ایران عاشورایی» را با محوریت خدمات معیشتی، تحصیلی و درمانی در سطح شهرستان اجرا کند.

او افزود: در این راستا، علاوه بر راه‌اندازی گروه‌های جهادی پزشکی و درمانی در تمامی حوزه‌های بسیج، توزیع بسته‌های معیشتی و تأمین اقلام تحصیلی برای دانش‌آموزان نیازمند در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ جعفرزاده با اشاره به نقش بسیج جامعه زنان سپاه خوی در این پویش گفت: در مرحله اخیر، به همت این مجموعه ۳۰۰ بسته شامل اقلام ضروری معیشتی همچون برنج، روغن و حبوبات و همچنین نوشت‌افزار مورد نیاز دانش‌آموزان مانند کیف، دفتر و لوازم‌التحریر آماده‌سازی، شناسایی جامعه هدف و میان خانواده‌های بی‌بضاعت توزیع شد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه خوی تأکید کرد: این طرح تا هفته دفاع مقدس ادامه خواهد داشت و هدف آن، پشتیبانی از اقشار کم‌برخوردار، تقویت روحیه همبستگی و نمایش جلوه‌ای از هم‌افزایی و خدمت‌رسانی جهادی است.