به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان لرستان با اعلام این خبر گفت:در این دوره از مسابقات ۱۲۰ سرباز در ۲۰ رشته مهارتی با هم به رقابت پرداختند که در پایان نفرات برتر به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

سرهنگ ایرج نظری بیان کرد:در قالب طرح مهارت آموزی حین خدمت از ابتدای امسال تاکنون ۴۵۰ سرباز در ۲۰ رشته، مهارت های لازم برای ورود به بازار کار پس از خدمت را کسب کرده اند.