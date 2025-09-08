پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صداوسیمای مرکز مهاباد امروز از بخشهای مختلف این مرکز بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در جریان این بازدید از تجهیزات نوین فنی و زیر ساختی در حوزه صدا و تصویر رونمایی شد.
مدیرکل صداوسیمای مهاباد در جریان بازدید از این تجهیزات از تلاش برای بهبود کیفیت پخش برنامهها خبر داد و گفت: تجهیزاتی که امروز مشاهده میکنید بیشتر درحوزه زیر ساخت است و کارهای خیلی اساسی و زیربنایی در حوزه زیر ساخت اتفاق افتاده است.
علی عیسی زاده افزود: با نصب این تجهیزات بالا بردن کیفیت صدا و تصویر تا مرحله ۴K اتفاق میافتد، چون تمام تجهیزات ۴K هستند.
عیسیزاده، با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار، برای خرید تجهیزات جدید فنی هزینه شده است، تصریح کرد: ان شاءالله بتوانیم با این تجهیزات و زیرساختی که آماده کردیم و همکاران در حوزه فنی انجام دادند، یک تصویر با کیفیت را برای بینندگان پخش کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین استودیو جدید خبر در صداوسیمای مهاباد درحال آمادهسازی است که با تکمیل و اتمام آن، بخشهای خبری این مرکز هم در ماههای آینده با کیفیت تصویری مطلوبتری پخش خواهد شد.