به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ دیشب ایرانیان و حدود شش میلیارد نفر از ساکنان کره زمین نظاره‌گر یک پدیده جذاب نجومی بودند، ماه گرفتگی یا خسوف، رخدادی که با قرار گرفتن زمین در بین ماه و خورشید ایجاد می‌شود.

مهابادی‌ها هم با حضور در دامان طبیعت تماشای ماه گرفتگی کامل دیشب را که به ماه خونین مشهور شد، تجربه کردند.

همزمان با ماه گرفتگی فرصتی فراهم شد تا کودکان و نوجوانان نیز از نزدیک با دنیای نجوم آشنا شوند.این تنها یک پدیده نجومی نیست، بلکه فرصتی است برای آشتی مردم با علم و نگاه متفاوت به آسمان.

مراحل مختلف ماه گرفتگی هم سوژه‌ای جذاب برای عکاسی و ثبت این رخداد شگفت‌انگیز است.

زُرار احمدی، مدیر پژوهشسرای دانش آموزی دکتر حسابی مهاباد گفت: پژوهشسرای دکتر حسابی مهاباد نیز تلسکوپ‌های خود را برای تماشای این پدیده در اختیار علاقمندان قرار داده بود.

آخرین ماه گرفتگی کامل هفت سال پیش و در پنجم مرداد سال ۱۳۹۷ رخ داد که در ایران هم مشاهده بود.

به گفته کارشناسان نجوم، ماه گرفتگی کامل بعدی یکشنبه ۱۱ دی ماه سال ۱۴۰۷ رخ خواهد داد که در آسمان کشورمان نیز قابل مشاهده خواهد بود.