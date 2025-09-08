پس از انتشار یک فیلم در فضای مجازی که حکایت از رفتار خلاف شان و عرف، و موارد غیر اخلاقی در یک بیمارستان داشت، پرونده قضایی در این رابطه تشکیل و علیه افرادی اعلام جرم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ با انتشار تصویری از مراسمی در بیمارستانی در تهران که نشان از رفتار خلاف شان و عرف و موارد غیر اخلاقی داشت، مقام قضایی ضمن تشکیل پرونده علیه نفراتی اعلام جرم کرد.

این گزارش حاکی است؛ برای رئیس بیمارستان مورد اشاره و برخی عوامل بیمارستان پرونده قضایی تشکیل شده و علیه آنها اعلام جرم شده است.