به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بیمارستان موقوفه گودرز یزد از سال ۱۳۲۷ تاسیس و از سوی شهروندی به نام گودرز وقف شده است.

رئیس این بیمارستان با اشاره به در پیش بودن هفته وقف گفت: این بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی است، ۲۱۹ تخت دارد و شامل درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی و اورژانس می‌باشد.

صفدرپور افزود: بهسازی و تجهیز بیمارستان و ایمنی بخش‌ها و رفاه حال بیماران از اولویت‌های این مجموعه به شمار می‌آید.

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان هم از برنامه‌هایی با هدف آموزش مردم و آموزش سلامت جامعه در این بیمارستان خبر داد و گفت: رضایت بیش از ۸۵ درصدی مردم از خدمات این بیمارستان ثبت شده است.

کمالی زارچی خاطرنشان ساخت: ۲۲۰ پرستار در این بیمارستان در حال خدمت به بیماران هستند.

گفتنی است با بهره برداری از طرح‌های توسعه تا دو ماه آینده شاهد افزایش خدمات درمانی این یمارستان خواهیم بود.