به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مهاباد گفت: مهاباد جمعه بیست و یکم شهریور میزبان همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی خواهد بود.

نوروز علیمردان افزود: برای افرادی که در این همایش بزرگ پیاده‌روی شرکت کنند جوایز ارزنده‌ای از جمله دوچرخه ورزشی، لوازم خانگی، تلویزیون، یخچال، فرش و حتی یک جایزه شاخص کمک هزینه خودرو در نظر گرفته شده است.

طاهر جنگلی، رئیس هیئت ورزش‌های همگانی مهاباد هم گفت: با پیش‌بینی‌هایی که ما کردیم حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر در این همایش شرکت خواهند کرد و انشالله بیشتر از ۱۰۰ جایزه نفیس در نظر گرفتیم.

این همایش روز جمعه رأس ساعت ۷ صبح از میدان ملاجامی آغاز می‌شود و شرکت کنندگان مسیر میدان ملاجامی تا پارک ملت را پیاده‌روی خواهند کرد.