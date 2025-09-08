به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اولین گردهمایی ساماندهی تولید نهال‌های پایه رویشی در میاندوآب با حضور امیر تیموری فرماندار شهرستان میاندوآب و رضازاد رییس دانشگاه ارومیه در سالن علامه جعفری دانشگاه شهید باکری میاندوآب برگزار شد

به گفته دکتر مهدوی کیا رئیس دانشگاه شهید باکری میاندوآب گردهمایی ساماندهی تولید نهال‌های پایه رویشی با حضور نهال کاران برجسته و ماهر شهرستان به منظور ساماندهی، بکارگیری شیوه‌های نوین و افزایش بازدهی نهال کاری، ایجاد مرکز تخصصی تهیه پایه‌های رویشی با محوریت مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب با همکاری دانشگاه ارومیه جهت حفظ جایگاه شهرستان میاندوآب به عنوان قطب نهال کاری کشور برگزار شد.