به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ براساس اعلام هیئت تنیس روی میز شهرستان مهاباد، دور نخست این مسابقات با حضور ۳۲ ورزشکار در سالن هیئت تنیس برگزار شد که پس از پایان دور گروهی نفرات برتر گروه‌ها به مصاف هم رفتند و در نهایت آقایان آریان آه‌دار، مبین برنجی به مقام اول و دوم دست یافتند و بهرام میکائیلی و فرزاد وطمانی هم بطورمشترک مقام سوم را کسب کردند.

آزاد قاسم زاده اقدم نیز به عنوان بازیکن اخلاق این مسابقات معرفی شد.