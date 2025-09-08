پارک گلستان مهریز قرار بود محل تفریح و آرامش مردم باشد، اما غبار فراموشی و رهاشدگی بر آن نشسته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، پارک گلستان در مسیر یزد ـ مهریز، سال‌ها پیش به منظور ایجاد فضایی تفریحی برای خانواده‌ها ساخته شد، اما اکنون وضعیت آن با آنچه که مردم انتظار داشتند فاصله زیادی دارد.

امکانات اصلی پارک از جمله سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه در وضعیت نامناسبی قرار دارند و بسیاری از تجهیزات یا تخریب شده‌اند و یا به سرقت رفته‌اند.

نبود روشنایی کافی و ضعف در تأمین امنیت، حضور شهروندان در پارک به‌ویژه در ساعات غروب و شب را دشوار کرده است.

پارک گلستان می‌تواند فرصتی برای نشاط و آرامش مردم باشد، اما تا رسیدگی جدی صورت نگیرد، همچنان نمادی از وعده‌های نیمه‌تمام خواهد ماند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: این پارک در دو فاز تاسیس شده و دارای یک چاه با دبی ۶ لیتر در ثانیه دارد، اما با توجه به خشکسالی‌ها دبی به شدت کاهش یافته و به یک لیتر رسیده است.

باقری افزود: قرارداد با شرکت متولی به دلیل عدم انجام تعهدات فسخ و هم اکنون طرح احاله مدیریت به شرکت‌های ذیصلاح آماده شده و تا اول مهر به مزایده گذاشته می‌شود.