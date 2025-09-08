مصوبات مجلس، از تصویب اصلاح ساختار بودجه تا تقویت نیروهای مسلح
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی از تصویب سه اولویت مهم در هفته گذشته خبر داد که شامل اصلاح ساختار بودجه، طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش امنیت غذایی، و طرح تقویت نیروهای مسلح بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، بیگدلی در تشریح مصوبات هفته گذشته مجلس گفت: سه اولویت کلیدی مصوب شد. ابتدا، اصلاح ساختار بودجه که بر اساس آن، احکام دائمی بودجه دیگر قابل تغییر نخواهند بود. دوم، طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش امنیت غذایی، به ویژه در شرایط جنگی که بر اساس اصل هشتاد و پنج قانون اساسی تصویب شد. سوم، طرح تقویت نیروهای مسلح که در جلسه غیرعلنی مجلس با هدف ارتقاء تجهیزات، امکانات و معیشت نیروهای مسلح به تصویب رسید.
وی با اشاره به حوزه نظارتی مجلس، از اعلام وصول طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
بیگدلی همچنین در خصوص قطعیهای مکرر برق که موجب گلایه مردم و به ویژه کشاورزان و صنعتگران شده بود، از دعوت وزیر نیرو به مجلس برای ارائه گزارش خبر داد.
بیگدلی افزود: وزیر نیرو دستور فوری برای تدوین لایحهای با هدف جرمانگاری رمزارزهای غیرقانونی صادر کردند.
نماینده تاکستان همچنین به مشکلات غذایی استان، کمبود نیروی اداری، انسانی و قضات اشاره کرد و گفت: این موارد را به رئیس قوه قضاییه اعلام کردیم تا کسریات جبران و تسریع در اجرای احکام صورت گیرد.
وی در خصوص شرکتهای خودرویی نیز بیان داشت که به جز شرکت خودرویی غفاری که حکمش صادر شده، روند صدور احکام برای سایر شرکتها با تامین نیرو تسریع خواهد یافت.
بیگدلی از ثبت و اجرای سوالی از وزیر ارتباطات در خصوص قطعیهای مکرر آنتنها و شبکههای مخابراتی، به ویژه در شهرستان تاکستان و روستاهای آن خبر داد که مقرر شد وزیر در کمیسیون مربوطه حاضر شده و نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.
وی همچنین به پیگیریهای صورت گرفته در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین و سایر مطالبات مردمی اشاره کرد و افزود: در این حوزه فعال بودیم و مطالبات مردم را به گوش مسئولان عالیرتبه کشور رساندیم.
نماینده مردم تاکستان از برگزاری جلسهای با معاونت اجرایی رئیس جمهور در خصوص سفر قریبالوقوع رئیس جمهور به استان قزوین خبر داد و گفت: در این جلسه درباره مشکلات و موارد مهمی از جمله وضعیت فاضلاب، کانالکشی سد نهم، و مسائل مربوط به منطقه ویژه اقتصادی گفت و گو کردیم.