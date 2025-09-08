آیت‌الله احمد مروی در آیین آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه حجتیه آمل، خواستار نقش‌آفرینی فعال حوزه‌های علمیه در برابر هجمه‌های فکری و اعتقادی دشمنان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت الله احمد مروی رئیس تولیت آستان قدس رضوی روز دوشنبه درآیین شروع سال تحصیلی درحوزه علمیه درحال ساخت حجتیه آمل گفت: درشرایط کنونی بسیار ضروری ومهم است که روحانیون ما بدانند که کجا سکوت کنند، کجا فریاد بزند و در کجا و چه زمانی بالای منبر بروند و قلم بزنند.

وی با تاکید براینکه علما وروحانیون به عنوان مرزداران اندیشه و فکر و ذهن انسانها هستند، افزود: انتظار است که حوزه های علمیه نسبت به عمومی کردن علوم حوزوی درجامعه بیشتر همت کنند.

آیت الله مروی گفت: درطول تاریخ نیز علمای شیعه برای ترویج اندیشه ومکاتب اسلامی مجاهدت های زیادی کردند وامروز طلبه های جوان درحوزه های علمیه باید پرچمداری کنند.

رئیس تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به نقش عالمان دینی واینکه جایگاه و مرزبانی از دنیا مورد تاکید والزام است، تصریح کرد: لازمه مرزبانی زمان شناسی است و مرزبان باید بداند کجا زندگی می کنند و از چه چیزی صیانت و حمایت می کند.

آیت الله مروی گفت: همه این موارد به زمان شناسی و درک از زمان و فهم زمان نیازاست.

وی دربخش دیگری به اهمیت علم درجامعه بیان کرد وگفت: عالمان بزرگ ما در کنارگذارندن رسالت عملی خود به مسولیت های اجتماعی و دینی به سودمندی دین و جامعه می اندیشیدند.

رئیس تولیت آستان قدس رضوی، عمومی سازی مباحث دینی و حقایق برای جامعه را به عنوان یکی از برنامه های محوری برای حوزه های علمیه وروحانیون مورد تاکید قرار داد و گفت: در این زمینه، زندگی نامه علما را در اولویت قرار دهید که بزرگان دین براین مهم اهتمام داشتند.

آیت الله مروی یادآورشد: انتظار است که درتحقق همه این مسئولیت های حوزه های علمیه، روحانی نقش آفرین، کارآمد و متعهد و مقاوم که تبار خود را بشناسد و در برابر سختی ها و مشکلات شانه خالی نکند.

وی یادآورشد: همه باید به این نکته مهم برسند که روحانیون امتداد چه جریان بزرگ و مبارکی هستند وبه این فضلیت خود ادامه دهند.