پخش زنده
امروز: -
پویش آب، اندیشه، آینده از سوی شرکت آب و فاضلاب با هدف فرهنگ سازی عمومی در مدیریت مصرف آب آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در اجرای این پویش با بهره گیری از ظرفیت رسانه ها، نهادهای مذهبی و خانوادهها و معرفی و آشنایی با ابتکارات و نوآوریها، در حوزه مدیریت مصرف آب تلاش خواهد شد.
بخشی از اجرای این پویش نیز مربوط به معرفی و تبیین دستاوردها و فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب استان در بخشهای مختلف نظیر ساخت مخازن است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: در سه سال گذشته بالغ بر ۱۷۰ هزار مترمکعب مخزن با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در استان ساخته شده که با بهره برداری کامل از آن، تاب آوری یزدیها در مواقع بحران آب به ۳۶ ساعت خواهد رسید.
جلال علمدار افزود: خوشبختانه تابستان امسال بر خلاف سال گذشته با بحران جدی برای تامین آب روبهرو نشدیم و هیچ یک از مخازن آب استان حتی به زیر دو متر هم نرسید در حالی که سال گذشته حجم مخازن آب در مواقعی به ۵۰ سانتیمتر هم رسیده بود.