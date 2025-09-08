پویش آب، اندیشه، آینده از سوی شرکت آب و فاضلاب با هدف فرهنگ سازی عمومی در مدیریت مصرف آب آغاز بکار کرد.

آغاز اجرای پویش آب، اندیشه، آینده در یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در اجرای این پویش با بهره گیری از ظرفیت رسانه ها، نهاد‌های مذهبی و خانواده‌ها و معرفی و آشنایی با ابتکارات و نوآوری‌ها، در حوزه مدیریت مصرف آب تلاش خواهد شد.

بخشی از اجرای این پویش نیز مربوط به معرفی و تبیین دستاورد‌ها و فعالیت‌های شرکت آب و فاضلاب استان در بخش‌های مختلف نظیر ساخت مخازن است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: در سه سال گذشته بالغ بر ۱۷۰ هزار مترمکعب مخزن با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در استان ساخته شده که با بهره برداری کامل از آن، تاب آوری یزدی‌ها در مواقع بحران آب به ۳۶ ساعت خواهد رسید.

جلال علمدار افزود: خوشبختانه تابستان امسال بر خلاف سال گذشته با بحران جدی برای تامین آب رو‌به‌رو نشدیم و هیچ یک از مخازن آب استان حتی به زیر دو متر هم نرسید در حالی که سال گذشته حجم مخازن آب در مواقعی به ۵۰ سانتیمتر هم رسیده بود.