وی با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» گفت: مسلمانان به تمسک به ریسمان الهی (کتاب خدا و اهل بیت (ع)) و پرهیز از تفرقه فراخوانده شدهاند. هشدار داده شده که تفرقه و نزاع موجب کاهش عظمت، شوکت و ابهت امت اسلام شده و دشمنان را جسورتر میکند.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه امام راحل عظیمالشأن (ره) و مقام معظم رهبری همواره داعیهدار وحدت امت اسلام بودهاند، اظهار داشت: امام خمینی (ره) از سالهای ابتدایی نهضت (دهه چهل شمسی) تا پایان عمر شریفشان، پیوسته بر مسئله وحدت تاکید داشتند و مقام معظم رهبری نیز دقیقاً همین مسیر را ادامه دادهاند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری، در ادامه به اقدامات عملی انقلاب اسلامی در راستای ایجاد وحدت اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات مهم، حمایت از همه مسلمانان مظلوم، فارغ از مذهب، قومیت یا جغرافیا بوده است. هر جا مسلمانی تحت ظلم و ستم قرار گرفته، ایران اسلامی از او حمایت کرده است.
وی افزود: در راس این حمایتها، مردم مظلوم فلسطین قرار دارند که امام راحل (ره) از سال ۴۲ مسئله فلسطین را برجسته کردند و این کشور همچنان اولویت اول امت اسلامی است و ایران اسلامی بزرگترین و قویترین حامی فلسطین در دهههای اخیر بوده است. این حمایتها نقش موثری در ایجاد و استقرار وحدت میان مسلمانان ایفا میکند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری همچنین به مقابله نظام اسلامی با گروههای افراطی، چه از اهل سنت و چه شیعیان، اشاره کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، «شیعه انگلیسی» و «سنی آمریکایی» که با پشتوانه انگلیس و آمریکا تلاش در دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی دارند، توسط ایران اسلامی مورد مقابله قرار گرفتهاند و مسیر اعتدال حمایت شده است. دعوت سالانه از علمای اهل سنت سراسر دنیا و به مباحثه گذاشتن مسائل، به تقویت وحدت کمک شایانی کرده است.
وی، به عنوان مصداقی از عید وحدت، به دوران دفاع مقدس اشاره شد و بیان کرد که در جنگ تحمیلی هشت ساله و حتی در جنگ دوازده روزه، شاهد حضور و مشارکت اقوام و مذاهب مختلف بودیم که نشاندهنده روح وحدت در میان ملت ایران است.
تمسک به قرآن و اهل بیت (ع)، رمز وحدت و همزیستی مسالمتآمیز
وی با بیان اینکه مسلمانان با تمسک به این دو محور اصلی، میتوانند حول محور وحدت گرد هم آیند، افزود: این امر به طور طبیعی به آنان کمک میکند تا اختلافات موجود را کنار گذاشته و با یکدیگر با سازش، حسن برخورد و مسالمت زندگی کنند. چرا که هم قرآن کریم و هم سیره اهل بیت (ع) بر این امر تاکید فراوان دارند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه به جایگاه غیرمسلمانان در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: از ابتدای اسلام تاکنون، غیرمسلمانان همواره در جامعه اسلامی مورد احترام بودهاند و در امنیت و آسایش زندگی کردهاند. برادران مسیحی و سایر اهل کتاب، این تجربه را داشتهاند که در نظام اسلامی، حقوقشان به رسمیت شناخته شده و محترم شمرده میشود. بنابراین، حفظ این همزیستی و ایستادن در کنار مسلمانان، به نفع خودشان نیز خواهد بود.
ترک عمل به قرآن، ریشه تفرقه و ضعف در امت اسلام است
امام جمعه قزوین در تشریح دلایل تفرقه و ضعف در دنیای اسلام، اظهار داشت: اگر امت اسلام، کتاب الهی و آسمانی خود، یعنی قرآن کریم را حقیقتاً باور کرده و به دستورات آن عمل میکردند، امروز شاهد این همه اختلاف، تشتت و ضعف نبودیم.
وی با اشاره به نقل قول از قرآن کریم، شکایت پیامبر اکرم (ص) در روز قیامت را اینگونه بیان کردند: «قال الرسول یا رب ان امتی اتخذوا هذا القرآن مهجوراً»؛ یعنی امت من قرآن را در عمل ترک کردند و به توصیههای آن عمل نکردند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری تاکید کرد: قطعاً اگر حاکمان کشورهای اسلامی به توصیه قرآنی «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا» (و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید) عمل میکردند، امروز شاهد کمک به دشمنان قسم خورده اسلام از سوی آنان نبودیم.
وی افزود: در صورت اتحاد و همبستگی واقعی بر اساس آموزههای قرآن، مسلمانان در کنار یکدیگر قرار گرفته، همافزایی کرده و ابهت و عظمت امت اسلام بسیار بیشتر از وضع فعلی میشد.
حمایت از مردم مظلوم غزه، وظیفه هر مسلمان است
نماینده ولی فقیه در استان، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: رژیم صهیونیستی در تهاجمات اخیر خود، تعداد زیادی کودک را به شهادت رسانده و با تحریم غذایی و ایجاد شرایط وحشتناک، فجایع انسانی بیشماری را رقم زده است.
نماینده ولی فقیه در استان به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد و گفت: هر کسی صدای مظلومی را بشنود که مسلمانان را به کمک میطلبد و به او پاسخ ندهد، مسلمان نیست.
وی تاکید کرد که این روایت، وظیفه کمک به هر مظلومی را، حتی اگر مسلمان نباشد، متوجه مسلمانان میداند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه افزود: البته اگر آن مظلوم مسلمان باشد، اهمیت کمک به او مضاعف خواهد شد. امروزه مردم مسلمان و مظلوم غزه تحت سختترین ظلم و ستمها قرار دارند و همه وظیفه دارند تا هر کاری که از دستشان برمیآید برای کمک به این مردم مظلوم انجام دهند.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به پویش “ایران همدل” که در هفتههای اخیر برای کمک به مردم غزه برگزار شده است، از مردم خواست تا کمکهای نقدی خود را از طریق ستادهای نماز جمعه و سایر مراکز جمعآوری کمک اهدا کنند تا به دست مردم مظلوم غزه برسد.
وحدت امت اسلامی، کلید شکست رژیم صهیونیستی
نماینده ولی فقیه در استان گفت: متاسفانه اغلب حاکمان کشورهای اسلامی، دستنشانده مستقیم یا غیرمستقیم کشورهای استعمارگر هستند و برآمده از دل مردم و مستظهر به حمایت آنها نیستند.
وی افزود: تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، نمیتوان امیدی به همراهی حاکمان داشت. باید امتهای اسلامی، همچون ملت ایران، به سمتی حرکت کنند که حاکمانشان را به نمایندگان واقعی خود تبدیل کنند.
نماینده ولی فقیه با اشاره به بیداری جهانی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: نه تنها امت اسلام، بلکه بسیاری از غیرمسلمانان در کشورهای غربی، آمریکا و انگلیس نیز با برگزاری تظاهرات علیه رژیم غاصب و کودککش صهیونیستی، هوشیار شدهاند.
وی تاکید کرد: عدم همراهی حاکمان، مانع اصلی انجام وظیفه امت اسلام بوده است، اما وظیفه ملتهاست که در نهایت این مشکل را برطرف کنند.
وحدت، کلید پیشرفت امت اسلام است
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به توصیههای مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از اهانت به مقدسات یکدیگر و برادر دانستن شیعه و سنی، گفت: دشمنان اسلام با راهاندازی شبکههای مختلف به زبانهای گوناگون و با نامهای اهل سنت و شیعیان در کشورهای مختلف، به دنبال ایجاد تفرقه و نفرت میان مسلمانان هستند.
وی با بیان اینکه اختلافات میان برادران طبیعی است، اما نباید باعث از بین رفتن برادری شود، تأکید کرد: پیام عمده هفته وحدت، حفظ برادری و احترام به یکدیگر است.
امام جمعه قزوین با اشاره به اهمیت ارتباط میان دنیای اسلام و رویکردهای بزرگ جهانی، گفت: ارتباطات سیاسی با همسایگان و کشورهای مسلمان میتواند به تحکیم وحدت کمک کند. جغرافیا نباید مانع از درک امت واحده اسلامی شود. اگر امکانات امت اسلام در راستای منافع آن به کار گرفته شود، جبهه دنیای استکبار حتی یک هفته هم نمیتواند مقاومت کند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با انتقاد از اسیر شدن حج به “اسلام آمریکایی”، گفت: کنگره جهانی حج ظرفیت بسیار بالایی برای همراهی و همدلی بیشتر امت اسلام دارد، اما متأسفانه از این ظرفیت به درستی استفاده نمیشود. راهپیمایی اربعین نیز فرصتی برای تبادل ارتباطات و تحکیم وحدت است.
امام جمعه قزوین با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ایجاد تمدن نوین اسلامی، گفت: ایجاد تمدن نوین اسلامی و وحدت، یک تعامل طرفینی است. هرچه وحدت سریعتر و گستردهتر شود، تمدن نوین اسلامی نیز سریعتر ایجاد میشود و برپایی تمدن نوین نیز به حفظ و گسترش وحدت کمک میکند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با بیان اینکه اگر بخواهیم مردم دنیا را به اسلام دعوت کنیم و دنیا را برای ظهور منجی عالم بشریت آماده کنیم، برپایی تمدن نوین اسلامی یکی از بهترین مقدمات آن است، افزود: مردم دنیا باید ببینند و باور کنند که اگر اسلام بر دنیا حاکم شود، علاوه بر تأمین آخرت، سعادت و رفاه دنیوی آنها را نیز تأمین میکند.
امام جمعه قزوین با تأکید بر اهتمام ویژه به علمآموزی و تبادل دانش میان جوامع مسلمین، گفت: دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزههای مختلف علمی برای امت اسلامی بسیار مهم است و ما در حال طی کردن مسیر تحکیم وحدت و تشکیل تمدن نوین اسلامی هستیم.
وی با اشاره به مشکلات و موانع فراوان پیش روی جمهوری اسلامی از جمله جنگهای داخلی و تحریمها، گفت: علیرغم همه این مشکلات، رشد و پیشرفت کشور ادامه دارد.
امام جمعه قزوین گفت: مردم دنیا، بهویژه مسلمانان، به اقتدار ایران اسلامی دلخوش هستند و شاهدند که ایران با وجود تحریمها و فشارهای فراوان، در عرصههای علمی رشد چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به درخشش دانشمندان ایرانی در عرصههای مختلف، از جمله المپیادهای دانشآموزی و دانشجویی، افزود: ملت ایران از استعداد و انگیزه بالایی برای جبران عقبماندگیهای گذشته برخوردار است و انگیزههای الهی باعث شده تا در عرصه علم، رشد قابل توجهی داشته باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری با تأکید بر اینکه هر موشکی که شلیک میشود، یادآور خون پاک دانشمندان و زحمات آنها برای اسلام و دفاع از مظلوم است، گفت: افتخارات سپاه و ارتش در حوزه هوافضا و دفاع از کیان ایران عزیز، مایه مباهات کشور است. دشمن صهیونیستی با وجود بایکوت رسانهای، به اتفاقات رخ داده در این دفاع جانانه اعتراف کرد و همه اینها از علم و دانش نشأت میگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت وحدت، اتحاد و انسجام در سطح استان قزوین، گفت: وحدت یک ضرورت برای آحاد جامعه اسلامی است. در ماههای اخیر شاهد عمق و گسترش وحدت در استان بودهایم و باید از این عامل مهم موفقیت و پیشرفت حراست کنیم و قدر آن را بدانیم.
امام جمعه قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد که وحدت در سطح استان، کشور و امت اسلامی، آثار و برکات بسیاری به دنبال داشته باشد.