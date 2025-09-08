حجت الاسلام و المسلمین مظفری بر ضرورت وحدت میان امت اسلام با وجود اختلافات مختلف تاکید کرد و این وحدت را لازمه پیشرفت و مقابله با توطئه‌های دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام و المسلمین مظفری با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین تاکید کرد که منظور از وحدت، هم‌مذهب شدن همه مسلمانان نیست، بلکه اتحاد و هم‌افزایی در کنار حفظ اختلافات طبیعی (مذهبی، زبانی، قومی و قبیله‌ای) است تا هدف اصلی یعنی پیشبرد اهداف امت اسلام و مقابله با دشمنان مشترک حاصل شود.

وی با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» گفت: مسلمانان به تمسک به ریسمان الهی (کتاب خدا و اهل بیت (ع)) و پرهیز از تفرقه فراخوانده شده‌اند. هشدار داده شده که تفرقه و نزاع موجب کاهش عظمت، شوکت و ابهت امت اسلام شده و دشمنان را جسورتر می‌کند.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه امام راحل عظیم‌الشأن (ره) و مقام معظم رهبری همواره داعیه‌دار وحدت امت اسلام بوده‌اند، اظهار داشت: امام خمینی (ره) از سال‌های ابتدایی نهضت (دهه چهل شمسی) تا پایان عمر شریفشان، پیوسته بر مسئله وحدت تاکید داشتند و مقام معظم رهبری نیز دقیقاً همین مسیر را ادامه داده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری، در ادامه به اقدامات عملی انقلاب اسلامی در راستای ایجاد وحدت اشاره کرد و گفت: یکی از این اقدامات مهم، حمایت از همه مسلمانان مظلوم، فارغ از مذهب، قومیت یا جغرافیا بوده است. هر جا مسلمانی تحت ظلم و ستم قرار گرفته، ایران اسلامی از او حمایت کرده است.

وی افزود: در راس این حمایت‌ها، مردم مظلوم فلسطین قرار دارند که امام راحل (ره) از سال ۴۲ مسئله فلسطین را برجسته کردند و این کشور همچنان اولویت اول امت اسلامی است و ایران اسلامی بزرگترین و قوی‌ترین حامی فلسطین در دهه‌های اخیر بوده است. این حمایت‌ها نقش موثری در ایجاد و استقرار وحدت میان مسلمانان ایفا می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری همچنین به مقابله نظام اسلامی با گروه‌های افراطی، چه از اهل سنت و چه شیعیان، اشاره کرد و گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، «شیعه انگلیسی» و «سنی آمریکایی» که با پشتوانه انگلیس و آمریکا تلاش در دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی دارند، توسط ایران اسلامی مورد مقابله قرار گرفته‌اند و مسیر اعتدال حمایت شده است. دعوت سالانه از علمای اهل سنت سراسر دنیا و به مباحثه گذاشتن مسائل، به تقویت وحدت کمک شایانی کرده است.