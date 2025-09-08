این کنگره ملی پس از ۱۰ روز فعالیت و اجرای برنامه‌های متنوع و مختلف امشب به کار خود پایان خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در راستای برگزاری دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان گیلان همزمان با آغاز فعالیت کنگره هر شب در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

این کنگره ملی که از هشتم شهریور با گرامیداشت یاد و خاطره سرداران، امیران و شهدای گیلان در باغ موزه دفاع مقدس رشت آغاز به کار کرده بود پس از ۱۰ روز فعالیت و اجرای برنامه‌های متنوع و مختلف به کار خود پایان خواهد داد.

