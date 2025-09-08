به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش گفت: بر اثر وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان دو طبقه مسکونی روبروی پارک ساحل شوش، خانواده‌ای چهار نفره که به پشت‌بام پناه برده بودند، نجات یافتند.

سیدمحمد موسوی با اشاره به اینکه آتش سوزی در ساعت ۱۷:۲۵ دقیقه امروز دوشنبه (۱۷ شهریور) رخ داد و بلافاصله دو خودروی اطفای حریق و امداد و نجات به محل اعزام شدند، ادامه داد: شدت دود ناشی از حریق موجب شد اعضای خانواده چهار نفره از جمله یک کودک یک‌ساله برای حفظ جان خود به پشت‌بام پناه ببرند که با تلاش نیرو‌های آتش‌نشانی به سلامت نجات داده شدند.

وی بیان کرد: آتش‌سوزی خسارت زیادی به ساختمان وارد کرد، اما خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و علت وقوع این حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است.