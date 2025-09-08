به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نشست هم‌اندیشی مبلغان نخبه با همکاری بنیاد رسول رحمت (ص) و به همت اداره امور تبلیغ نخبگان معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی و با حضور جمعی از مبلغان، اندیشمندان و فعالان عرصه تبلیغ دینی برگزار شد.

رئیس اداره امور تبلیغ نخبگان معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، به تشریح ساختار حکمرانی نبوی پرداخت و با تاکید بر اینکه حکمرانی پیامبر اسلام (ص) الگوی کاملی برای حکومت‌داری است، به چهار شاخصه اصلی حکمرانی «قلمرو»، «رهبری»، «کارگزاران» و «مردم» اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) با انتخاب مدینه به عنوان قلمرو حکومتی، نه تنها یک مکان جغرافیایی را انتخاب کردند، بلکه با حل اختلافات داخلی بین قبایل اوس و خزرج، جامعه‌ای متحد و آماده برای پذیرش حکومت الهی ایجاد نمودند.

حجت‌الاسلام علی عباس‌زاده، افزود: تاسیس مسجدالنبی به عنوان مرکزی برای عبادت، قضاوت، فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، نشان‌دهنده نگاه جامع پیامبر (ص) به حکومت‌داری است. ایشان با انتخاب کارگزاران شایسته و توجه به نقش مردم در اداره جامعه، الگوی بی‌بدیلی از حکمرانی را ارائه دادند.