به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) نشست هم اندیشی مبلغان نخبه با عنوان حکمرانی نبوی در سالن جلسات شیخ طوسی ستاد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نشست هماندیشی مبلغان نخبه با همکاری بنیاد رسول رحمت (ص) و به همت اداره امور تبلیغ نخبگان معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی و با حضور جمعی از مبلغان، اندیشمندان و فعالان عرصه تبلیغ دینی برگزار شد.
رئیس اداره امور تبلیغ نخبگان معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، به تشریح ساختار حکمرانی نبوی پرداخت و با تاکید بر اینکه حکمرانی پیامبر اسلام (ص) الگوی کاملی برای حکومتداری است، به چهار شاخصه اصلی حکمرانی «قلمرو»، «رهبری»، «کارگزاران» و «مردم» اشاره کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) با انتخاب مدینه به عنوان قلمرو حکومتی، نه تنها یک مکان جغرافیایی را انتخاب کردند، بلکه با حل اختلافات داخلی بین قبایل اوس و خزرج، جامعهای متحد و آماده برای پذیرش حکومت الهی ایجاد نمودند.