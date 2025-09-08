پخش زنده
امروز: -
دادگاه فدرال نیویورک با رد مصونیت ریاست جمهوری، حکمی درباره محکومیت ۸۳ میلیون دلاری علیه دونالد ترامپ را در پرونده اتهامزنی به ستون نویس آمریکایی را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادگاه فدرال نیویورک حکم پرداخت ۸۳.۳ میلیون دلار غرامت از سوی دونالد ترامپ بهای. جین کارول، ستوننویس پیشین مجله اِل، را تایید کرد. این حکم مربوط به اظهارات ترامپ در سال ۲۰۱۹ است که در آن کارول را به دروغگو بودن متهم کرده و ادعای او درباره آزار جنسی در دهه ۱۹۹۰ را رد کرده بود.
هیاتی متشکلی از سه قاضی دادگاه استیناف استدلال ترامپ مبنی بر برخورداری از مصونیت ریاستجمهوری هنگام بیان این اظهارات را رد کرد و اعلام کرد که ترامپ عامدانه حقیقت را کتمان کرده است.
قضات دادگاه اعلام کردند که پس از سخنان ترامپ، کارول با سیلی از حملات در شبکههای اجتماعی، ایمیلها و حتی تهدیدهای مرگ مواجه شد.
در متن رای صادر شده توسط دادگاه آمده است: «دلیل کافی وجود داشت که نشان میدهد ترامپ نسبت به سلامت و امنیت کارول بیتفاوت بوده است.»
این حکم ادامه پروندهای است که از سال ۲۰۱۹ آغاز شد و ترامپ در جریان آن بارها علیه کارول سخنرانی کرده بود. در پروندهای جداگانه در سال ۲۰۲۳ نیز هیات منصفه دادگاه او را به پرداخت ۵ میلیون دلار بابت تعرض و افترا در یک پست شبکه اجتماعی محکوم کرده بود.