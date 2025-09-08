وزیر اقتصاد گفت: در دومین سال اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتبار ۱۸ همت ابلاغ شد که نزدیک نیمی از منابع آن به توسعه زیرساخت‌های آموزشی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از تداوم اجرای طرح ملی «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» در سال ۱۴۰۴ با هدف فرهنگ‌سازی و ارتقا مشارکت مودیان در توسعه کشور خبر داد و اظهار کرد: این طرح به منظور شفاف‌سازی، فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت فعال مودیان در نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها طراحی شده و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا اصناف و مشاغل، محل مصرف مالیات پرداختی خود را انتخاب کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح در سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۳، با تخصیص یک درصد از درآمدهای مالیاتی کشور معادل ۱۲ همت و مشارکت ۳۶۳ هزار مودی، نزدیک به دو هزار پروژه ملی تأمین اعتبار شد. ساخت و تکمیل ۲۰۰ بیمارستان، ۳۶۴ مدرسه و ۳۲۰ پروژه توسعه آبرسانی بخشی از این طرح‌ها بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز این طرح با جدیت دنبال می‌شود و بر اساس ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، ۸۸۱ پروژه ملی و استانی با اعتباری بالغ بر ۱۸ همت در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات تعریف شده است. مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب این پروژه‌ها، در تخصیص و نحوه هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود مشارکت مستقیم داشته باشند.

مدنی‌زاده با تأکید در پایان بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در دولت تاکید کرد: امسال ۴۹ درصد پروژه‌های مصوب این طرح به حوزه آموزش و پرورش و تکمیل مدارس اختصاص یافته که نشانگر اولویت دولت در ارتقای زیرساخت‌های آموزشی کشور است. علاوه بر آن، ساخت و تجهیز ۴۲۹ مدرسه، اجرای ۱۱۳ طرح حمل‌ونقل و ۴۱ طرح آبرسانی نیز از جمله پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در سال جاری است.