امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

از قصاص تا بخشش، وقتی مهر پدر و مادر جانی دوباره به محکوم به قصاص بخشید

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷- ۲۱:۳۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
حاشیه‌های دیدار مسئولان با رهبر انقلاب
حاشیه‌های دیدار مسئولان با رهبر انقلاب
۱۴۰۴-۰۶-۱۶
حال و هوای بازار در آستانه میلاد پیامبر اعظم (ص)
حال و هوای بازار در آستانه میلاد پیامبر اعظم (ص)
۱۴۰۴-۰۶-۱۶
ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی
ناگفته‌های خلبانان نیروی هوایی ارتش از نبرد با جنگنده‌های رژیم صهیونی
۱۴۰۴-۰۶-۱۵
بالا گرفتن تب مسافرت در واپسین روز‌های تابستان
بالا گرفتن تب مسافرت در واپسین روز‌های تابستان
۱۴۰۴-۰۶-۱۵
خبرهای مرتبط

رهایی از قصاص پس از ۱۳ سال؛ بخششی به حرمت حضرت معصومه (س)

رهایی دو محکوم به قصاص نفس از اجرای حکم در مراغه

محکوم به قصاص در دزفول از چوبه دار رها شد

برچسب ها: قصاص ، محکوم به اعدام ، بخشش اولیای دم
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 