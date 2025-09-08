معاون علمی ریاست جمهوری گفت: اهدای جایزه مصطفی (ص) به برگزیدگان علمی جهان اسلام در هفته‌ای که مزین به نام هفته وحدت است، نماد پیشرفت علمی و هم‌افزایی امت اسلامی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس جمهور در آیین اعطای جایزه مصطفی ص به سه دانشمند ایرانی ترکیه‌ای و هندی؛ تأکید کرد: «جایزه مصطفی (ص) تنها یک رویداد علمی نیست، بلکه زاویه دیدی تازه برای عبور از سطح به عمق و از داده به دستاورد‌های اثرگذار است.»

وی افزود: به گفته برگزارکنندگان، این جایزه به آثاری تعلق می‌گیرد که زندگی بشر را تغییر داده باشند؛ چه در درمان بیماری‌ها، چه در دسترسی به انرژی، چه در حل بحران‌های محیط‌زیستی و چه در ارتقای فهم انسان از جهان.

معاون علمی گفت: همکاری علمی میان کشور‌های اسلامی، می‌تواند زیرساخت‌های پژوهشی و داده‌های علمی را در جهان اسلام به اشتراک بگذارد و افق مشترکی برای آینده رقم بزند.

افشین افزود: برگزیدگان ششمین دوره، نمونه‌ای از دانشمندانی معرفی شدند که با «جرئت دیدن» توانسته‌اند افق‌های تازه‌ای در علم بگشایند و سهمی تعیین‌کننده در معادله جهانی دانش ایفا کنند. آیین اعطای ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) امشب در تالار وحدت تهران برگزار شد؛ جایزه‌ای که به دانشمندان برجسته جهان اسلام به پاس دستاورد‌های اثرگذار در حوزه‌های مختلف علمی و فناورانه اعطا می‌شود.