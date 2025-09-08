به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ایهاب ابوجزر، سرمربی تیم ملی فوتبال فلسطین امروز (دوشنبه) در مصاحبه با نشریه گازتادلو اسپورت قبل از بازی تیم ملی ایتالیا با اسرائیل «خواهان یک دقیقه سکوت از بازیکنان آتزوری» در این بازی به خاطر کشتار خانواده و مردم فلسطین توسط این رژیم شد.

سرمربی تیم ملی فلسطین افشاگری می‌کند که ۲۵۰ نفر از بستگانش در جنگ اسرائیل علیه غزه کشته شدند.

او گفته حالا بزرگترین ترسش از تلفن همراه است، چون هر بار می‌ترسد که خبر کشته شدن یکی از بستگانش توسط اسرائیل به او داده شود.

تیم ملی فوتبال ایتالیا قرار امشب در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به مصاف رژیم صهیونیستی برود.

گتوزو، سرمربی ایتالیا روز گذشته بازی با اسرائیل در شرایط کشته شدن غیرنظامیان و کودکان را «شرم‌آور» توصیف کرد.