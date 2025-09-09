پخش زنده
مربیان و ورزشکاران چهارمحال و بختیاری در اردوی آمادهسازی دوو میدانی کشور حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دومین مرحله اردوی آمادهسازی ورزشکاران منتخب جوانان زیر ۱۷ سال دوو میدانی برای حضور در بازیهای جوانان زیر ۱۷ سال آسیا (۲۰۲۵ بحرین) در استان زنجان آغاز شد.
علیرضا صمیمی و محمد علی دوستی بعنوان ورزشکار و حسن صمیمی، جهانگیر حق گو بعنوان مربی از چهارمحال و بختیاری در این اردو حضور دارند.
این دوره از اردوی آمادهسازی منتخبین جوانان تا ۱۹ شهریور در استان زنجان پیگیری خواهد شد.
تیم ملی دو و میدانی ایران، آبان ماه امسال به بحرین میزبان برگزاری این دوره از بازیهای آسیایی جوانان اعزام خواهد شد.