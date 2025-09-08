بسپارشیمی سپیدان قهرمان هفته دهم لیگ ملی چوگان در بخش بانوان
رقابتهای هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با عنوان جام نیلوفر در بخش بانوان با قهرمانی تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا وسیما
، هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با نام جام نیلوفر گرامیداشت هفته وحدت در بخش بانوان به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا برگزار و تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان قهرمان شد.
گفتنی است تیمهای کانون چوگان البرز، نزاجا و فراجا به ترتیب مقامهای دوم تا چهارم را از آن خود کردند.
اسب جِنی وان به مالکیت مرجان ایزدی بهترین اسب و ملانیه آرزمندیا از تیم کانون چوگان البرز بعنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.