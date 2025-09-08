به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا وسیما ، هفته دهم لیگ ملی چوگان ایران در سال ۱۴۰۴ با نام جام نیلوفر گرامیداشت هفته وحدت در بخش بانوان به میزبانی مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا برگزار و تیم بسپارشیمی سپیدان اصفهان قهرمان شد.

گفتنی است تیم‌های کانون چوگان البرز، نزاجا و فراجا به ترتیب مقام‌های دوم تا چهارم را از آن خود کردند.

اسب جِنی وان به مالکیت مرجان ایزدی بهترین اسب و ملانیه آرزمندیا از تیم کانون چوگان البرز بعنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شدند.