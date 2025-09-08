وی اظهار کرد: در روز هفدهم شهریور سال ۵۷ با وجود اعلام حکومت نظامی از سوی رژیم،مردم با از خودگذشتگی برای مبارزه با رژیم طاغوت به میدان آمدند که در نتیجه آن ده ها انسان بی گناه در یک جنایت آشکار به شهادت رسیده و لکه ننگ دیگری در کارنامه شاه خائن به ثبت رسید.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن ایام الله خاطرنشان کرد: این ایام منسوب به خداوند هستند چرا که دست لطف خداوند آشکارتر از همیشه است و شکی نیست که هفدهم شهریور یکی از همان ایام الهی است که تاثیر مهمی در پیروزی تاریخی انقلاب اسلامی ایران داشت و نشان داد که پیمان مردم با انقلاب اسلامی متکی به ایمان و اراده ناگسستنی مردمی است که از نثار جان خود نیز دریغ نمی کنند و اکنون با گذشت سال ها با هدایت امام گونه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) همچنان این روحیه ایثار و فداکاری پابرجاست و نمونه بارز آن حماسه سازی مردم در جنگ تحمیلی ۱۲روزه بود که یک بار دیگر وحدت و همبستگی مسلمین را در سطح منطقه نمایان کرد.