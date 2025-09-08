اینفانتینو: حضور تیم ملی فوتبال ایران در جامجهانی را تضمین میکنم
رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر اینکه امکان دارد به تیم ملی ایران اجازه حضور در جام جهانی داده نشود، گفت: من حضور ایران در جام جهانی را تضمین میکنم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دیدار پایانی رقابت های کافا که با حضور ۸ تیم در تاجیکستان آغاز شده بود، امروز دوشنبه در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد که طی آن تیم با یک گل نتیجه را برابر ازبکستان واگذار کرد و بر سکوی دوم ایستاد.
در پایان این بازی جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و مهدی تاج به همراه اعضای هیئت اجرایی فیفا در رختکن تیم ملی ایران حاضر شدند و با بازیکنان و اعضای کادر فنی دیدار و گفتگو کردند.
جیانی اینفانتینو در رختکن تیم ملی فوتبال ایران علاوه بر اینکه شنونده صحبتهای مهدی تاج و امیر قلعه نویی بود، دقایقی با علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی گفتگو کرد و سپس با اعضای تیم ملی دست داد.
رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال با تمجید از عملکرد تیم ملی ایران به اتفاقات اخیر و اینکه عنوان شده ممکن است اجازه حضور تیم ملی در جام جهانی داده نشود اشاره کرد و گفت: من تضمین میدهم که تیم ملی ایران در جام جهانی حضور داشته باشد.