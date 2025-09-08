رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر اینکه امکان دارد به تیم ملی ایران اجازه حضور در جام جهانی داده نشود، گفت: من حضور ایران در جام جهانی را تضمین می‌کنم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار پایانی رقابت های کافا که با حضور ۸ تیم در تاجیکستان آغاز شده بود، امروز دوشنبه در ورزشگاه المپیک شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد که طی آن تیم‌ با یک گل نتیجه را برابر ازبکستان واگذار کرد و بر سکوی دوم ایستاد.

در پایان این بازی جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و مهدی تاج به همراه اعضای هیئت اجرایی فیفا در رختکن تیم ملی ایران حاضر شدند و با بازیکنان و اعضای کادر فنی دیدار و گفتگو کردند.

جیانی اینفانتینو در رختکن تیم ملی فوتبال ایران علاوه بر اینکه شنونده صحبت‌های مهدی تاج و امیر قلعه نویی بود، دقایقی با علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی گفتگو کرد و سپس با اعضای تیم ملی دست داد.

رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال با تمجید از عملکرد تیم ملی ایران به اتفاقات اخیر و اینکه عنوان شده ممکن است اجازه حضور تیم ملی در جام جهانی داده نشود اشاره کرد و گفت: من تضمین می‌دهم که تیم ملی ایران در جام جهانی حضور داشته باشد.