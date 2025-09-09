به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نرگس دستیار با اشاره به اینکه ۳۴۶ هزار و ۶۱۶ دانش آموز برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴ در مدارس گیلان نام نویسی کرده‌اند گفت: از این تعداد دانش آموز ۲۵ هزار و ۳۹۴ دانش آموز کلاس اولی هستند.

وی افزود: ۳ هزار و ۸۸۹ مدرسه در گیلان سال تحصلی جدید با ۲۶ هزار و ۱۴۶ نیرو شامل مدیر، ناظم، مربی پرورشی، معلم و ... میزبان علم آموزان گیلانی است.