پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: ۳۴۶ هزار و ۶۱۶ دانش آموز گیلانی سال تحصیلی جدید را در مدارس استان آغاز خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نرگس دستیار با اشاره به اینکه ۳۴۶ هزار و ۶۱۶ دانش آموز برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ – ۱۴۰۴ در مدارس گیلان نام نویسی کردهاند گفت: از این تعداد دانش آموز ۲۵ هزار و ۳۹۴ دانش آموز کلاس اولی هستند.
وی افزود: ۳ هزار و ۸۸۹ مدرسه در گیلان سال تحصلی جدید با ۲۶ هزار و ۱۴۶ نیرو شامل مدیر، ناظم، مربی پرورشی، معلم و ... میزبان علم آموزان گیلانی است.